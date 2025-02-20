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Путин попросил главного раввина России передать пожелания Труфанову - РИА Новости, 20.02.2025
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20:03 20.02.2025 (обновлено: 20:10 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000643043.html
Путин попросил главного раввина России передать пожелания Труфанову
Путин попросил главного раввина России передать пожелания Труфанову - РИА Новости, 20.02.2025
Путин попросил главного раввина России передать пожелания Труфанову
Президент РФ Владимир Путин попросил главного раввина Берла Лазара, представляющего Федерацию еврейский общин России, и главу ФЕОР раввина Александра Бороду... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:03:00+03:00
2025-02-20T20:10:00+03:00
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владимир путин
берл лазар
александр бородай
хамас
федерация еврейских общин россии
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главного раввина Берла Лазара, представляющего Федерацию еврейский общин России, и главу ФЕОР раввина Александра Бороду передать наилучшие пожелания освобожденному из плена в секторе Газа россиянину Александру Труфанову и его близким. Глава государства в четверг встретился в Кремле с руководством Федерации еврейский общин России. "Прежде всего, хочу попросить вас передать наилучшие пожелания Александру Труфанову - нашему гражданину и его близким в связи с освобождением из плена", - обратился к ним Путин. Он подчеркнул, что Труфанов и его родные прошли через непростые испытания. "Знаю, что испытания были непростыми. И он, и вся семья прошли этот период. Слава Богу, что он в кругу своих близких", - добавил президент. В минувшую субботу гражданин России и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250220/putin-2000638163.html
https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html
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Встреча Путина с главным раввином России
Встреча Путина с главным раввином России
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россия, владимир путин, берл лазар, александр бородай, хамас, федерация еврейских общин россии, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль
Россия, Владимир Путин, Берл Лазар, Александр Бородай, ХАМАС, Федерация еврейских общин России, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль
Путин попросил главного раввина России передать пожелания Труфанову

Путин попросил Лазара передать наилучшие пожелания освобожденному Труфанову

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главного раввина Берла Лазара, представляющего Федерацию еврейский общин России, и главу ФЕОР раввина Александра Бороду передать наилучшие пожелания освобожденному из плена в секторе Газа россиянину Александру Труфанову и его близким.
Глава государства в четверг встретился в Кремле с руководством Федерации еврейский общин России.
Встреча Путина с главным раввином России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин
Вчера, 19:21
"Прежде всего, хочу попросить вас передать наилучшие пожелания Александру Труфанову - нашему гражданину и его близким в связи с освобождением из плена", - обратился к ним Путин.
Он подчеркнул, что Труфанов и его родные прошли через непростые испытания.
"Знаю, что испытания были непростыми. И он, и вся семья прошли этот период. Слава Богу, что он в кругу своих близких", - добавил президент.
В минувшую субботу гражданин России и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинского движения ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
16 февраля, 22:17
 
РоссияВладимир ПутинБерл ЛазарАлександр БородайХАМАСФедерация еврейских общин РоссииОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраиль
 
 
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