Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин
Путин: освобождение Труфанова стало результатом политики по Ближнему Востоку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.
Ранее гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
16 февраля, 22:17