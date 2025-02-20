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Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2025
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19:21 20.02.2025 (обновлено: 20:11 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000638163.html
Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин
Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2025
Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин
Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:21:00+03:00
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россия
владимир путин
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
берл лазар
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.Ранее гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
https://ria.ru/20250220/trufanov-2000638750.html
https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html
россия
израиль
сектор газа
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Встреча Путина с главным раввином России
Встреча Путина с главным раввином России
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россия, владимир путин, в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, берл лазар
Россия, Владимир Путин, В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Берл Лазар
Освобождение Труфанова стало результатом внешней политики, заявил Путин

Путин: освобождение Труфанова стало результатом политики по Ближнему Востоку

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Главный раввин России поблагодарил Путина за спасение Труфанова
Вчера, 19:26
Ранее гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
16 февраля, 22:17
 
РоссияВладимир ПутинВ миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор ГазаБерл Лазар
 
 
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