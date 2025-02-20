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Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США - РИА Новости, 20.02.2025
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17:57 20.02.2025 (обновлено: 18:47 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000619782.html
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США - РИА Новости, 20.02.2025
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:57:00+03:00
2025-02-20T18:47:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
владимир путин
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий для проведения переговоров российской и американской делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания Саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций&quot;, — говорится в релизе.Кроме того, собеседники подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества России и Саудовской Аравии, в том числе в торговле, инвестициях и энергетике. Стороны также намерены и дальше тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК+" ради поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, добавили в Кремле.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч. По словам Лаврова, стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств и создать рабочие группы для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за создание условий для переговоров с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий для проведения переговоров российской и американской делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания Саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", — говорится в релизе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
18 февраля, 08:00
Кроме того, собеседники подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества России и Саудовской Аравии, в том числе в торговле, инвестициях и энергетике. Стороны также намерены и дальше тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК+" ради поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, добавили в Кремле.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч. По словам Лаврова, стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств и создать рабочие группы для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
В миреРоссияСШАСаудовская АравияВладимир ПутинСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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