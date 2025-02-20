Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за создание условий для переговоров с США
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий для проведения переговоров российской и американской делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания Саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", — говорится в релизе.
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Кроме того, собеседники подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества России и Саудовской Аравии, в том числе в торговле, инвестициях и энергетике. Стороны также намерены и дальше тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК+" ради поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, добавили в Кремле.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч. По словам Лаврова, стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств и создать рабочие группы для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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