https://ria.ru/20250220/putin-2000619782.html

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США - РИА Новости, 20.02.2025

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров с США

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:57:00+03:00

2025-02-20T17:57:00+03:00

2025-02-20T18:47:00+03:00

в мире

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сша

саудовская аравия

владимир путин

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий для проведения переговоров российской и американской делегаций, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания Саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", — говорится в релизе.Кроме того, собеседники подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества России и Саудовской Аравии, в том числе в торговле, инвестициях и энергетике. Стороны также намерены и дальше тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК+" ради поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, добавили в Кремле.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч. По словам Лаврова, стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств и создать рабочие группы для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде