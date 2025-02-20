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Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества - РИА Новости, 20.02.2025
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17:55 20.02.2025 (обновлено: 18:00 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000619235.html
Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества
Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества - РИА Новости, 20.02.2025
Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества
Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:55:00+03:00
2025-02-20T18:00:00+03:00
владимир путин
саудовская аравия
опек
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом."Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250220/putin-2000619782.html
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владимир путин, саудовская аравия, опек, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, цены на нефть
Владимир Путин, Саудовская Аравия, ОПЕК, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, Цены на нефть
Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Путин и бен Сальман подтвердили настрой на сотрудничество в разных сферах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
"Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинСаудовская АравияОПЕКПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияЦены на нефть
 
 
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