https://ria.ru/20250220/putin-2000619235.html

Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества - РИА Новости, 20.02.2025

Путин и саудовский принц подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:55:00+03:00

2025-02-20T17:55:00+03:00

2025-02-20T18:00:00+03:00

владимир путин

саудовская аравия

опек

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом."Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250220/putin-2000619782.html

саудовская аравия

россия

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2025

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владимир путин, саудовская аравия, опек, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, цены на нефть