https://ria.ru/20250220/putin-2000589281.html

Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области

Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025

Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:20:00+03:00

2025-02-20T16:20:00+03:00

2025-02-20T18:36:00+03:00

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые действуют в курском приграничье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", — сказал Песков.Командиры доложили президенту о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности.Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника в Сумской области. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.Минобороны 17 февраля объявило об освобождении села Свердликово в Курской области. В результате под контролем российской армии оказалась дорога Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 62 тысяч солдат, 373 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность