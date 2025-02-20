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Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025
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16:20 20.02.2025 (обновлено: 18:36 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000589281.html
Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области
Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025
Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:20:00+03:00
2025-02-20T18:36:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые действуют в курском приграничье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", — сказал Песков.Командиры доложили президенту о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности.Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника в Сумской области. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.Минобороны 17 февраля объявило об освобождении села Свердликово в Курской области. В результате под контролем российской армии оказалась дорога Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 62 тысяч солдат, 373 танка и тысячи единиц другой техники.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области

Путин пообщался с перешедшими границу Украины в Курской области военными

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые действуют в курском приграничье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", — сказал Песков.
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Командиры доложили президенту о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности.
Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника в Сумской области. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Минобороны 17 февраля объявило об освобождении села Свердликово в Курской области. В результате под контролем российской армии оказалась дорога СуджаРыльск.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 62 тысяч солдат, 373 танка и тысячи единиц другой техники.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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