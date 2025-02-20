Путин поговорил с командирами бригад, выполняющих задачи в Курской области
Путин пообщался с перешедшими границу Украины в Курской области военными
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые действуют в курском приграничье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", — сказал Песков.
Командиры доложили президенту о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности.
Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника в Сумской области. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Минобороны 17 февраля объявило об освобождении села Свердликово в Курской области. В результате под контролем российской армии оказалась дорога Суджа — Рыльск.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 62 тысяч солдат, 373 танка и тысячи единиц другой техники.