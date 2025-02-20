https://ria.ru/20250220/putin-2000564329.html

Суды в 2024 году рассмотрели более 42 миллионов дел, заявил Путин

Суды в 2024 году рассмотрели более 42 миллионов дел, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2025

Суды в 2024 году рассмотрели более 42 миллионов дел, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году во всех судах РФ было рассмотрено более 42 миллионов дел, почти все они были разрешены качественно и в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:55:00+03:00

2025-02-20T14:55:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году во всех судах РФ было рассмотрено более 42 миллионов дел, почти все они были разрешены качественно и в разумные сроки. "Во всех видах судопроизводствах было рассмотрено более 42 миллионов дел, и практически везде была обеспечена качественная и в разумные сроки разрешение судебных дел", - сказал Путин во время совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

https://ria.ru/20250220/putin-2000562958.html

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