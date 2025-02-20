Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия
Путин заявил, что необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное проследование было прекращено судом", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
Путин также отметил, что из числа осужденных лишение свободы назначено одной трети граждан, а в отношении остальных - это 71% - применены альтернативные меры. "Больше гуманности будет способствовать и отсрочка ограничений свободы в отношении беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем", - заключил президент.