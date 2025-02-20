Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/putin-2000562958.html
Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия
Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия - РИА Новости, 20.02.2025
Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия
Необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:52:00+03:00
2025-02-20T14:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000558268_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_721dfde94ade4587d158f138d0454b24.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное проследование было прекращено судом", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ. Путин также отметил, что из числа осужденных лишение свободы назначено одной трети граждан, а в отношении остальных - это 71% - применены альтернативные меры. "Больше гуманности будет способствовать и отсрочка ограничений свободы в отношении беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем", - заключил президент.
https://ria.ru/20250220/putin-2000556283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000558268_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_381db60f6ba15fd04cea8bd0b2b6872b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия

Путин заявил, что необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное проследование было прекращено судом", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
Путин также отметил, что из числа осужденных лишение свободы назначено одной трети граждан, а в отношении остальных - это 71% - применены альтернативные меры. "Больше гуманности будет способствовать и отсрочка ограничений свободы в отношении беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Путин призвал совершенствовать правосудие в России
Вчера, 14:32
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала