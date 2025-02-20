https://ria.ru/20250220/putin-2000562958.html

Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия

Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия - РИА Новости, 20.02.2025

Путин призвал продолжать гуманизацию уголовного правосудия

Необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:52:00+03:00

2025-02-20T14:52:00+03:00

2025-02-20T14:52:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное проследование было прекращено судом", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ. Путин также отметил, что из числа осужденных лишение свободы назначено одной трети граждан, а в отношении остальных - это 71% - применены альтернативные меры. "Больше гуманности будет способствовать и отсрочка ограничений свободы в отношении беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем", - заключил президент.

https://ria.ru/20250220/putin-2000556283.html

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общество, россия, владимир путин