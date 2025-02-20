https://ria.ru/20250220/putin-2000561602.html
Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах
Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах - РИА Новости, 20.02.2025
Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах
Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:50:00+03:00
2025-02-20T14:50:00+03:00
2025-02-20T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент России Владимир Путин."С сентября 2023 года работают суды, образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительной гарантии на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
https://ria.ru/20250220/putin-2000556627.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область, общество, донбасс, новороссия
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Общество, Донбасс, Новороссия
Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах
Путин заявил, что жители новых регионов должны иметь гарантии на защиту в суде