https://ria.ru/20250220/putin-2000561602.html

Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах

Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах - РИА Новости, 20.02.2025

Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту в новых регионах

Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:50:00+03:00

2025-02-20T14:50:00+03:00

2025-02-20T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент России Владимир Путин."С сентября 2023 года работают суды, образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительной гарантии на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

https://ria.ru/20250220/putin-2000556627.html

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