https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html
Путин призвал обеспечивать надежную защиту прав военнослужащих
Путин призвал обеспечивать надежную защиту прав военнослужащих - РИА Новости, 20.02.2025
Путин призвал обеспечивать надежную защиту прав военнослужащих
Военные суды должны надежно защищать права военнослужащих, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:37:00+03:00
2025-02-20T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военные суды должны надежно защищать права военнослужащих, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, сказал президент России Владимир Путин."Подчеркну, что важнейшая роль в обеспечении и защите прав военнослужащих принадлежит военным судам. Они рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, обеспечением денежным довольствием, защитой прав лиц, получивших ранения в ходе выполнения служебного долга. Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности. За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950, осуждено 1075 человек. Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг, надежно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления", - сказал Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
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владимир путин, россия, общество, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин призвал обеспечивать надежную защиту прав военнослужащих
Путин заявил, что военные суды должны надежно защищать военнослужащих