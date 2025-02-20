https://ria.ru/20250220/putin-2000557207.html

Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей

Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей - РИА Новости, 20.02.2025

Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:36:00+03:00

2025-02-20T14:36:00+03:00

2025-02-20T14:53:00+03:00

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей."Нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан", - сказал российский лидер на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на этом совещании. Участники будут обсуждать итоги работы за 2024 год и ставить задачи на текущий год. Представитель Кремля назвал диалог с судейским сообществом важной составляющей работы главы государства.

https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html

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владимир путин, общество, россия