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Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей - РИА Новости, 20.02.2025
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14:36 20.02.2025 (обновлено: 14:53 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000557207.html
Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей
Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей - РИА Новости, 20.02.2025
Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:36:00+03:00
2025-02-20T14:53:00+03:00
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей."Нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан", - сказал российский лидер на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на этом совещании. Участники будут обсуждать итоги работы за 2024 год и ставить задачи на текущий год. Представитель Кремля назвал диалог с судейским сообществом важной составляющей работы главы государства.
https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей

Путин призвал судей уделять особое внимание защите многодетных, женщин и детей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей.
"Нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан", - сказал российский лидер на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на этом совещании. Участники будут обсуждать итоги работы за 2024 год и ставить задачи на текущий год. Представитель Кремля назвал диалог с судейским сообществом важной составляющей работы главы государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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