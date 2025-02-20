https://ria.ru/20250220/putin-2000556627.html

Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей

Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей - РИА Новости, 20.02.2025

Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей

Защита прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:35:00+03:00

2025-02-20T14:35:00+03:00

2025-02-20T14:54:00+03:00

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество