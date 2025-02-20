https://ria.ru/20250220/putin-2000556627.html
Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей
Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей - РИА Новости, 20.02.2025
Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей
Защита прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:35:00+03:00
2025-02-20T14:35:00+03:00
2025-02-20T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил об особом значении защиты прав участников СВО и их семей
Путин: защита прав участников СВО и членов их семей имеет особое значение