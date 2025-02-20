https://ria.ru/20250220/putin-2000556283.html

Путин призвал совершенствовать правосудие в России

Путин призвал совершенствовать правосудие в России - РИА Новости, 20.02.2025

Путин призвал совершенствовать правосудие в России

Совершенствование правосудия в России должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:32:00+03:00

2025-02-20T14:32:00+03:00

2025-02-20T14:39:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совершенствование правосудия в России должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено. Важное условие повышения качества правосудия – своевременное выявление и устранение судебных ошибок", - сказал Путин в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html

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россия, владимир путин, общество