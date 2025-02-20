https://ria.ru/20250220/putin-2000556283.html
Путин призвал совершенствовать правосудие в России
Путин призвал совершенствовать правосудие в России - РИА Новости, 20.02.2025
Путин призвал совершенствовать правосудие в России
Совершенствование правосудия в России должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:32:00+03:00
2025-02-20T14:32:00+03:00
2025-02-20T14:39:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совершенствование правосудия в России должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено. Важное условие повышения качества правосудия – своевременное выявление и устранение судебных ошибок", - сказал Путин в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
https://ria.ru/20250220/putin-2000557685.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал совершенствовать правосудие в России
Путин заявил, что совершенствование правосудия в России нужно продолжать