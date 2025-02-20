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Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан - РИА Новости, 20.02.2025
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14:30 20.02.2025 (обновлено: 14:41 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000555736.html
Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан
Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан - РИА Новости, 20.02.2025
Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан
Президент России Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:30:00+03:00
2025-02-20T14:41:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц."Приветствую всех вас на на традиционном совещании, в рамках которого предстоит проанализировать результаты работы за прошедший год, обсудить проблемы, значимые для судейского сообщества, а значит и для всей страны. Тем более, что особое внимание будет уделено вопросам надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества", - сказал глава государства на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
https://ria.ru/20250220/putin-2000557207.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан

Путин предложил обсудить защиту госинтересов, прав граждан и юридических лиц

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.
"Приветствую всех вас на на традиционном совещании, в рамках которого предстоит проанализировать результаты работы за прошедший год, обсудить проблемы, значимые для судейского сообщества, а значит и для всей страны. Тем более, что особое внимание будет уделено вопросам надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества", - сказал глава государства на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей
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