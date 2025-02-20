https://ria.ru/20250220/putin-2000555736.html

Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан

Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан - РИА Новости, 20.02.2025

Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан

Президент России Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:30:00+03:00

2025-02-20T14:30:00+03:00

2025-02-20T14:41:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц."Приветствую всех вас на на традиционном совещании, в рамках которого предстоит проанализировать результаты работы за прошедший год, обсудить проблемы, значимые для судейского сообщества, а значит и для всей страны. Тем более, что особое внимание будет уделено вопросам надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества", - сказал глава государства на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

https://ria.ru/20250220/putin-2000557207.html

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владимир путин, россия, общество