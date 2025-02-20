https://ria.ru/20250220/putin-2000527762.html

Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду

Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду - РИА Новости, 20.02.2025

Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду

Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле руководство Федерации еврейских общин России Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:04:00+03:00

2025-02-20T13:04:00+03:00

2025-02-20T13:05:00+03:00

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берл лазар

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политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле руководство Федерации еврейских общин России Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Кремле, сегодня много рабочих встреч... Сегодня президент встретится в Кремле, примет в Кремле Федерацию еврейских общин России, это будет Берл Лазар и Александр Борода. Они традиционно общаются, и Лазар, и Борода рассказывают президенту о том, как живет еврейская община, это обмены по международным делам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250123/ravvin-1995151158.html

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россия, берл лазар, александр бородай, дмитрий песков, политика