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Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду
Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду - РИА Новости, 20.02.2025
Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду
Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле руководство Федерации еврейских общин России Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:04:00+03:00
2025-02-20T13:04:00+03:00
2025-02-20T13:05:00+03:00
россия
берл лазар
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле руководство Федерации еврейских общин России Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Кремле, сегодня много рабочих встреч... Сегодня президент встретится в Кремле, примет в Кремле Федерацию еврейских общин России, это будет Берл Лазар и Александр Борода. Они традиционно общаются, и Лазар, и Борода рассказывают президенту о том, как живет еврейская община, это обмены по международным делам", - сказал Песков журналистам.
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россия, берл лазар, александр бородай, дмитрий песков, политика
Россия, Берл Лазар, Александр Бородай, Дмитрий Песков, Политика
Путин примет руководство Федерации еврейских общин России Лазара и Бороду
Песков: Путин примет руководство Федерации еврейских общин РФ Лазара и Бороду