https://ria.ru/20250220/putin-2000526801.html

Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции

Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции - РИА Новости, 20.02.2025

Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в совещании судей всех российских судов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:03:00+03:00

2025-02-20T13:03:00+03:00

2025-02-20T13:03:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в совещании судей всех российских судов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня выступит на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России, на котором будут обсуждать итоги работы за 2024 год и ставить задачи на год текущий. Тоже важная составляющая работы главы государства - это диалог с судейским сообществом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250220/putin-2000514442.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин