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Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции - РИА Новости, 20.02.2025
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13:03 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/putin-2000526801.html
Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции
Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции - РИА Новости, 20.02.2025
Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в совещании судей всех российских судов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:03:00+03:00
2025-02-20T13:03:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в совещании судей всех российских судов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня выступит на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России, на котором будут обсуждать итоги работы за 2024 год и ставить задачи на год текущий. Тоже важная составляющая работы главы государства - это диалог с судейским сообществом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250220/putin-2000514442.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции

Песков: Путин примет участие в совещании российских судов общей юрисдикции

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в совещании судей всех российских судов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня выступит на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России, на котором будут обсуждать итоги работы за 2024 год и ставить задачи на год текущий. Тоже важная составляющая работы главы государства - это диалог с судейским сообществом", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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