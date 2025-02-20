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Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.02.2025
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12:26 20.02.2025 (обновлено: 12:27 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000514442.html
Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор
Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин планирует в четверг провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:26:00+03:00
2025-02-20T12:27:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в четверг провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем. О своем намерении в ближайшее время провести ряд телефонных разговоров президент вчера сказал, общаясь с представителями СМИ в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор

Песков сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в четверг провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем. О своем намерении в ближайшее время провести ряд телефонных разговоров президент вчера сказал, общаясь с представителями СМИ в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
19 февраля, 18:40
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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