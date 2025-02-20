https://ria.ru/20250220/putin-2000514442.html

Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор

Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.02.2025

Кремль сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин планирует в четверг провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:26:00+03:00

2025-02-20T12:26:00+03:00

2025-02-20T12:27:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в четверг провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем. О своем намерении в ближайшее время провести ряд телефонных разговоров президент вчера сказал, общаясь с представителями СМИ в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин