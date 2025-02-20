https://ria.ru/20250220/proryv-2000571254.html

Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область

Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область - РИА Новости, 20.02.2025

Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область

Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:31:00+03:00

2025-02-20T15:31:00+03:00

2025-02-20T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

вооруженные силы украины

курская область

вооруженные силы рф

сумская область

сумы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994978710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc8fb7f656a5f99b708236c9e99d897.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны."Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей не подтверждается", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские бойцы контролируют все передвижения противника, артиллерия и авиация наносят упреждающие удары по украинским войскам.В Сумской области, южнее города Сумы и села Юнаковка, ранее уничтожили до 40 единиц техники и сотни военнослужащих ВСУ, добавил источник.Как отмечал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России отслеживают положение дел на всех участках фронта.

https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

курская область

сумская область

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брянская область, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, сумская область, сумы, дмитрий песков