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Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 20.02.2025 (обновлено: 15:53 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/proryv-2000571254.html
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область - РИА Новости, 20.02.2025
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область
Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:31:00+03:00
2025-02-20T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
сумская область
сумы
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны."Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей не подтверждается", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские бойцы контролируют все передвижения противника, артиллерия и авиация наносят упреждающие удары по украинским войскам.В Сумской области, южнее города Сумы и села Юнаковка, ранее уничтожили до 40 единиц техники и сотни военнослужащих ВСУ, добавил источник.Как отмечал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России отслеживают положение дел на всех участках фронта.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, брянская область, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, сумская область, сумы, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Сумы, Дмитрий Песков
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область

Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны.
"Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей не подтверждается", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, российские бойцы контролируют все передвижения противника, артиллерия и авиация наносят упреждающие удары по украинским войскам.
В Сумской области, южнее города Сумы и села Юнаковка, ранее уничтожили до 40 единиц техники и сотни военнослужащих ВСУ, добавил источник.
Как отмечал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России отслеживают положение дел на всех участках фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныКурская областьВооруженные силы РФСумская областьСумыДмитрий Песков
 
 
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