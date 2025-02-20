https://ria.ru/20250220/proryv-2000571254.html
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область - РИА Новости, 20.02.2025
Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область
Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:31:00+03:00
2025-02-20T15:31:00+03:00
2025-02-20T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились, сообщил РИА Новости осведомленный источник, близкий к Минобороны."Информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей не подтверждается", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские бойцы контролируют все передвижения противника, артиллерия и авиация наносят упреждающие удары по украинским войскам.В Сумской области, южнее города Сумы и села Юнаковка, ранее уничтожили до 40 единиц техники и сотни военнослужащих ВСУ, добавил источник.Как отмечал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России отслеживают положение дел на всех участках фронта.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Источник опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область
Данные о подготовке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтвердились