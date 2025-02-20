https://ria.ru/20250220/promomed-2000581009.html

"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения

"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения - РИА Новости, 20.02.2025

"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения

Группа "Промомед" ожидает в этом году десятикратного роста спроса на ее препарат для лечения избыточного веса и ожирения, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:54:00+03:00

2025-02-20T15:54:00+03:00

2025-02-20T16:20:00+03:00

промомед

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Группа "Промомед" ожидает в этом году десятикратного роста спроса на ее препарат для лечения избыточного веса и ожирения, рассказали РИА Новости в компании. В начале октября 2024 года "Промомед" представил препарат "Велгия" с действующим веществом семаглутид, которое лежит в основе многих лекарств от сахарного диабета. Самое известное западное средство — "Оземпик", уже есть разработки и российских производителей. А в середине февраля компания анонсировала выход на рынок прорывного препарата для похудения "Тирзетта" (тирзепатид). Сразу после этого акции "Промомеда" на Мосбирже подорожали на 23,25 процента. "С момента вывода "Велгии" на рынок в декабре 2024 года компания реализовала более 300 тысяч упаковок. Потенциал 2025-го оценивается в десять раз выше, и наших производственных мощностей достаточно, чтобы удовлетворить этот растущий спрос", — рассказали в компании. Там уточнили, что к 31 декабря продажи "Велгии" составили около миллиарда рублей. При этом выручка компании в сегменте "Эндокринология" в целом за прошлый год выросла на 80 процентов по сравнению с 2023-м — до 7,9 миллиарда рублей, а общая выручка — более чем на 33 процента, до 21,1 миллиарда. Объем экспортных продаж увеличился на 46 процентов.

https://ria.ru/20250214/selderey-1583995098.html

https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html

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промомед, здоровье - общество