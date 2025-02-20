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"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения - РИА Новости, 20.02.2025
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15:54 20.02.2025 (обновлено: 16:20 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/promomed-2000581009.html
"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения
"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения - РИА Новости, 20.02.2025
"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения
Группа "Промомед" ожидает в этом году десятикратного роста спроса на ее препарат для лечения избыточного веса и ожирения, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:54:00+03:00
2025-02-20T16:20:00+03:00
промомед
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Группа "Промомед" ожидает в этом году десятикратного роста спроса на ее препарат для лечения избыточного веса и ожирения, рассказали РИА Новости в компании. В начале октября 2024 года "Промомед" представил препарат "Велгия" с действующим веществом семаглутид, которое лежит в основе многих лекарств от сахарного диабета. Самое известное западное средство — "Оземпик", уже есть разработки и российских производителей. А в середине февраля компания анонсировала выход на рынок прорывного препарата для похудения "Тирзетта" (тирзепатид). Сразу после этого акции "Промомеда" на Мосбирже подорожали на 23,25 процента. "С момента вывода "Велгии" на рынок в декабре 2024 года компания реализовала более 300 тысяч упаковок. Потенциал 2025-го оценивается в десять раз выше, и наших производственных мощностей достаточно, чтобы удовлетворить этот растущий спрос", — рассказали в компании. Там уточнили, что к 31 декабря продажи "Велгии" составили около миллиарда рублей. При этом выручка компании в сегменте "Эндокринология" в целом за прошлый год выросла на 80 процентов по сравнению с 2023-м — до 7,9 миллиарда рублей, а общая выручка — более чем на 33 процента, до 21,1 миллиарда. Объем экспортных продаж увеличился на 46 процентов.
https://ria.ru/20250214/selderey-1583995098.html
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промомед, здоровье - общество
Промомед, Здоровье - Общество
"Промомед" рассказал о спросе на прорывной российский препарат от ожирения

"Промомед" ожидает рост спроса на препарат от ожирения в десять раз в 2025 году

© Depositphotos.com / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Depositphotos.com / nenetus
Девушка на консультации у врача-диетолога. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Группа "Промомед" ожидает в этом году десятикратного роста спроса на ее препарат для лечения избыточного веса и ожирения, рассказали РИА Новости в компании.
В начале октября 2024 года "Промомед" представил препарат "Велгия" с действующим веществом семаглутид, которое лежит в основе многих лекарств от сахарного диабета. Самое известное западное средство — "Оземпик", уже есть разработки и российских производителей. А в середине февраля компания анонсировала выход на рынок прорывного препарата для похудения "Тирзетта" (тирзепатид). Сразу после этого акции "Промомеда" на Мосбирже подорожали на 23,25 процента.
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"С момента вывода "Велгии" на рынок в декабре 2024 года компания реализовала более 300 тысяч упаковок. Потенциал 2025-го оценивается в десять раз выше, и наших производственных мощностей достаточно, чтобы удовлетворить этот растущий спрос", — рассказали в компании.
Там уточнили, что к 31 декабря продажи "Велгии" составили около миллиарда рублей.
При этом выручка компании в сегменте "Эндокринология" в целом за прошлый год выросла на 80 процентов по сравнению с 2023-м — до 7,9 миллиарда рублей, а общая выручка — более чем на 33 процента, до 21,1 миллиарда. Объем экспортных продаж увеличился на 46 процентов.
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