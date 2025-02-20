Рейтинг@Mail.ru
Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/promkompanii-2000555877.html
Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа
Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа - РИА Новости, 20.02.2025
Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа
В 2024 году к мотивационной программе "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Ростехом, присоединились более 60 промышленных предприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:30:00+03:00
2025-02-20T14:30:00+03:00
россия
банки
новикомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000545237_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a6e33e7140fb80d5198b2fc3165fe933.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2024 году к мотивационной программе "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Ростехом, присоединились более 60 промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк подвел итоги программы за прошлый год и выяснил, что число подключенных предприятий достигло 201, а сумма кредитов, выданных ее участникам, превысила 2,2 миллиарда рублей. Мотивационная программа "Развитие" – это HR-инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа была разработана в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка. Участие в программе "Развитие" доступно нескольким категориям сотрудников – высокопрофессиональным молодым специалистам, победителям отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работникам, имеющим право на социальную поддержку. В начале 2024 года НОВИКОМ распространил действие программы на инженеров и наставников, а также на участников СВО и членов их семей. Кроме того, в социальную категорию включены молодые и многодетный семьи, лица предпенсионного возраста и военные пенсионеры. Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в программе. "Высококвалифицированные специалисты – основа любого промышленного предприятия как малого, так и крупного. Именно люди внедряют технологии, создают востребованные продукты и инновации, которые помогают развивать реальный сектор", – отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
https://ria.ru/20250206/novikom-1997708152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000545237_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a48ebea87bb53aa3f2c78f36a388a225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, банки, новикомбанк
Россия, Банки, Новикомбанк
Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа

Свыше 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа

© Getty Images / sorn340Инженер
Инженер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / sorn340
Инженер
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2024 году к мотивационной программе "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Ростехом, присоединились более 60 промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк подвел итоги программы за прошлый год и выяснил, что число подключенных предприятий достигло 201, а сумма кредитов, выданных ее участникам, превысила 2,2 миллиарда рублей.
Логотип Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2024 год
6 февраля, 12:43
Мотивационная программа "Развитие" – это HR-инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа была разработана в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка.
Участие в программе "Развитие" доступно нескольким категориям сотрудников – высокопрофессиональным молодым специалистам, победителям отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работникам, имеющим право на социальную поддержку. В начале 2024 года НОВИКОМ распространил действие программы на инженеров и наставников, а также на участников СВО и членов их семей. Кроме того, в социальную категорию включены молодые и многодетный семьи, лица предпенсионного возраста и военные пенсионеры. Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в программе.
"Высококвалифицированные специалисты – основа любого промышленного предприятия как малого, так и крупного. Именно люди внедряют технологии, создают востребованные продукты и инновации, которые помогают развивать реальный сектор", – отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
 
РоссияБанкиНовикомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала