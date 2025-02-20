https://ria.ru/20250220/promkompanii-2000555877.html

Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа

Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа - РИА Новости, 20.02.2025

Более 60 промкомпаний присоединились к мотивационной программе НОВИКОМа

В 2024 году к мотивационной программе "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Ростехом, присоединились более 60 промышленных предприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:30:00+03:00

2025-02-20T14:30:00+03:00

2025-02-20T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2024 году к мотивационной программе "Развитие", разработанной НОВИКОМом и Ростехом, присоединились более 60 промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк подвел итоги программы за прошлый год и выяснил, что число подключенных предприятий достигло 201, а сумма кредитов, выданных ее участникам, превысила 2,2 миллиарда рублей. Мотивационная программа "Развитие" – это HR-инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа была разработана в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка. Участие в программе "Развитие" доступно нескольким категориям сотрудников – высокопрофессиональным молодым специалистам, победителям отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работникам, имеющим право на социальную поддержку. В начале 2024 года НОВИКОМ распространил действие программы на инженеров и наставников, а также на участников СВО и членов их семей. Кроме того, в социальную категорию включены молодые и многодетный семьи, лица предпенсионного возраста и военные пенсионеры. Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в программе. "Высококвалифицированные специалисты – основа любого промышленного предприятия как малого, так и крупного. Именно люди внедряют технологии, создают востребованные продукты и инновации, которые помогают развивать реальный сектор", – отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

https://ria.ru/20250206/novikom-1997708152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, банки, новикомбанк