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В России с начала года на водоемах погибли более 90 человек - РИА Новости, 20.02.2025
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06:53 20.02.2025 (обновлено: 06:58 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/proisshestviya-2000453264.html
В России с начала года на водоемах погибли более 90 человек
В России с начала года на водоемах погибли более 90 человек - РИА Новости, 20.02.2025
В России с начала года на водоемах погибли более 90 человек
Более 90 человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России с начала 2025 года, передает Telegram-канал МЧС слова главы ведомства Александра... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:53:00+03:00
2025-02-20T06:58:00+03:00
общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 90 человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России с начала 2025 года, передает Telegram-канал МЧС слова главы ведомства Александра Куренкова. "Сейчас наблюдается увеличение числа несчастных случаев на водных объектах...С начала года подразделения ведомства уже реагировали на 137 происшествий на водных объектах, что на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 94 человека, в том числе два ребенка", — говорится в публикации.Куренков также отметил, что при этом удалось спасти 285 человек, из них девять детей.
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России с начала года на водоемах погибли более 90 человек

Куренков: в 2025 году на водоемах погибли 94 человека, в том числе двое детей

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Оказание помощи тонущему - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 90 человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России с начала 2025 года, передает Telegram-канал МЧС слова главы ведомства Александра Куренкова.
"Сейчас наблюдается увеличение числа несчастных случаев на водных объектах...С начала года подразделения ведомства уже реагировали на 137 происшествий на водных объектах, что на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 94 человека, в том числе два ребенка", — говорится в публикации.
Куренков также отметил, что при этом удалось спасти 285 человек, из них девять детей.
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ОбществоРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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