https://ria.ru/20250220/proisshestvie-2000424668.html
В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС
В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС - РИА Новости, 20.02.2025
В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС
Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении инспекторов ДПС в новой Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:24:00+03:00
2025-02-20T00:24:00+03:00
2025-02-20T00:24:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении инспекторов ДПС в новой Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении ведомства. По версии СК, в вечернее время 19 февраля 2025 года фигуранты, находясь вблизи здания, расположенного на территории новый Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие. Отмечается, что следователями столичного СК подозреваемые задержаны. Кроме того, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, где следователи приступят к их допросу. "Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Новомосковский административный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС
В новой Москве возбудили дело из-за ситуации с нападением на инспекторов ДПС