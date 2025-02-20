https://ria.ru/20250220/proisshestvie-2000424668.html

В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС

В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС - РИА Новости, 20.02.2025

В новой Москве возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС

Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении инспекторов ДПС в новой Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:24:00+03:00

2025-02-20T00:24:00+03:00

2025-02-20T00:24:00+03:00

происшествия

москва

россия

новомосковский административный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении инспекторов ДПС в новой Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении ведомства. По версии СК, в вечернее время 19 февраля 2025 года фигуранты, находясь вблизи здания, расположенного на территории новый Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие. Отмечается, что следователями столичного СК подозреваемые задержаны. Кроме того, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, где следователи приступят к их допросу. "Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.

https://ria.ru/20250216/dagestan-1999650596.html

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москва

россия

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)