https://ria.ru/20250220/programma-2000569887.html

Для продления программы соцгазификации для льготников выделят допсредства

Для продления программы соцгазификации для льготников выделят допсредства - РИА Новости, 20.02.2025

Для продления программы соцгазификации для льготников выделят допсредства

Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:23:00+03:00

2025-02-20T15:23:00+03:00

2025-02-20T15:23:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

газификация

природный газ

энергетика

льготы

правительство рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что для многодетных семей, участников специальной военной операции, их близких, ветеранов, людей с невысокими доходами предусмотрены дополнительные льготы. Государство компенсирует часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования и на строительство газовой сети до жилого помещения, это не менее 100 тысяч рублей. На такие цели из федерального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей. "Чтобы продолжать оказывать поддержку этим категориям граждан, мы продлим действие правил представления субсидий на текущий год и выделим еще 1 миллиард рублей. Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

https://ria.ru/20250220/gosduma-2000464085.html

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россия, михаил мишустин, общество, газификация, природный газ, энергетика, льготы, правительство рф