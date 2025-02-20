https://ria.ru/20250220/proekt-2000660429.html

США рассматривают совместные экономические проекты с Украиной, заявил Уолтц

США рассматривают совместные экономические проекты с Украиной, заявил Уолтц - РИА Новости, 20.02.2025

США рассматривают совместные экономические проекты с Украиной, заявил Уолтц

Администрация США рассматривает совместные экономические проекты с Украиной как ключевой фактор ее долгосрочной безопасности, заявил в четверг советник... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Администрация США рассматривает совместные экономические проекты с Украиной как ключевой фактор ее долгосрочной безопасности, заявил в четверг советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Мы видим историческую возможность для США инвестировать в украинскую экономику, ее природные ресурсы, добывающую отрасль. Это не только укрепит долгосрочную безопасность Украины, но и обеспечит возврат средств американским налогоплательщикам", — сказал он, выступая на брифинге в Белом доме По его словам, Вашингтон предложил Киеву программу восстановления украинской промышленности, включая модернизацию металлургического производства. В частности, он упомянул завод, который в случае восстановления сможет покрыть потребности США в алюминии на целый год. Уолц добавил, что Белый дом ожидает конструктивного диалога по этому вопросу, но столкнулся с "негативной риторикой" из Киева.

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сша, украина, киев, дональд трамп, в мире