https://ria.ru/20250220/primore-2000452302.html

В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха

В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха - РИА Новости, 20.02.2025

В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха

Компания в Приморье пыталась незаконно перевезти в Китай 25 тонн кедрового ореха на 8 миллионов рублей, возбуждено дело о контрабанде, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:32:00+03:00

2025-02-20T06:32:00+03:00

2025-02-20T06:32:00+03:00

происшествия

китай

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148686/52/1486865268_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_08944e40f642a9ad94599a9e65ce4559.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Компания в Приморье пыталась незаконно перевезти в Китай 25 тонн кедрового ореха на 8 миллионов рублей, возбуждено дело о контрабанде, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "По версии органа расследования, представитель ООО "Кировсклес" с целью экспорта в Китай 25 тонн ореха кедрового стоимостью порядка 8 миллионов рублей представил в таможенный орган экспортную лицензию, разрешительные и иные документы, оформленные для иной партии ореха, которая хранилась на складе и частично утратила свои потребительские свойства", - говорится в сообщении. По данным транспортной прокуратуры, используя эти документы, он попытался незаконно вывезти орех на грузовом автомобиле через пункт пропуска "Полтавка" Уссурийской таможни, но его действия пересекли таможенники. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере", заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html

https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, китай, дальневосточная транспортная прокуратура