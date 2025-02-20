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В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха - РИА Новости, 20.02.2025
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06:32 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/primore-2000452302.html
В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха
В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха - РИА Новости, 20.02.2025
В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха
Компания в Приморье пыталась незаконно перевезти в Китай 25 тонн кедрового ореха на 8 миллионов рублей, возбуждено дело о контрабанде, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:32:00+03:00
2025-02-20T06:32:00+03:00
происшествия
китай
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Компания в Приморье пыталась незаконно перевезти в Китай 25 тонн кедрового ореха на 8 миллионов рублей, возбуждено дело о контрабанде, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "По версии органа расследования, представитель ООО "Кировсклес" с целью экспорта в Китай 25 тонн ореха кедрового стоимостью порядка 8 миллионов рублей представил в таможенный орган экспортную лицензию, разрешительные и иные документы, оформленные для иной партии ореха, которая хранилась на складе и частично утратила свои потребительские свойства", - говорится в сообщении. По данным транспортной прокуратуры, используя эти документы, он попытался незаконно вывезти орех на грузовом автомобиле через пункт пропуска "Полтавка" Уссурийской таможни, но его действия пересекли таможенники. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере", заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html
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происшествия, китай, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Китай, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье возбудили дело о контрабанде кедрового ореха

В Приморье компания пыталась незаконно вывезти в Китай 25 тонн кедрового ореха

© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинКедр
Кедр - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Кедр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Компания в Приморье пыталась незаконно перевезти в Китай 25 тонн кедрового ореха на 8 миллионов рублей, возбуждено дело о контрабанде, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"По версии органа расследования, представитель ООО "Кировсклес" с целью экспорта в Китай 25 тонн ореха кедрового стоимостью порядка 8 миллионов рублей представил в таможенный орган экспортную лицензию, разрешительные и иные документы, оформленные для иной партии ореха, которая хранилась на складе и частично утратила свои потребительские свойства", - говорится в сообщении.
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По данным транспортной прокуратуры, используя эти документы, он попытался незаконно вывезти орех на грузовом автомобиле через пункт пропуска "Полтавка" Уссурийской таможни, но его действия пересекли таможенники.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере", заключили в ведомстве.
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