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Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта - РИА Новости, 20.02.2025
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17:20 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/prigovor-2000609263.html
Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта
Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта - РИА Новости, 20.02.2025
Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил жителя города Таврийска Херсонской области к 10 годам за подготовку взрыва в местной администрации, сообщило УФСБ России... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:20:00+03:00
2025-02-20T17:20:00+03:00
происшествия
россия
херсонская область
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя города Таврийска Херсонской области к 10 годам за подготовку взрыва в местной администрации, сообщило УФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, в августе 2023 года фигурант нашел на свалке вещмешок с гранатой и более 370 патронами различного калибра, которые отнес домой. После этого он решил подорвать здание администрации Таврийска. При этом для увеличения поражающей способности взрывного устройства он прикрепил к гранате винтовочные патроны. Устроить взрыв он не успел, так как его задержали 24 февраля 2024 года сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу. По информации суда, уголовное дело в отношении Юрия Прасолова было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном ношении боеприпасов и взрывных устройств. "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, россия, херсонская область , ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта

Суд дал жителю Херсонской области 10 лет за подготовку взрыва в администрации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя города Таврийска Херсонской области к 10 годам за подготовку взрыва в местной администрации, сообщило УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, в августе 2023 года фигурант нашел на свалке вещмешок с гранатой и более 370 патронами различного калибра, которые отнес домой. После этого он решил подорвать здание администрации Таврийска. При этом для увеличения поражающей способности взрывного устройства он прикрепил к гранате винтовочные патроны. Устроить взрыв он не успел, так как его задержали 24 февраля 2024 года сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу.
По информации суда, уголовное дело в отношении Юрия Прасолова было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном ношении боеприпасов и взрывных устройств.
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияРоссияХерсонская областьРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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