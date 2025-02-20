https://ria.ru/20250220/prigovor-2000609263.html

Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта

Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта - РИА Новости, 20.02.2025

Жителю Херсонской области вынесли приговор за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя города Таврийска Херсонской области к 10 годам за подготовку взрыва в местной администрации, сообщило УФСБ России... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:20:00+03:00

2025-02-20T17:20:00+03:00

2025-02-20T17:20:00+03:00

происшествия

россия

херсонская область

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя города Таврийска Херсонской области к 10 годам за подготовку взрыва в местной администрации, сообщило УФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, в августе 2023 года фигурант нашел на свалке вещмешок с гранатой и более 370 патронами различного калибра, которые отнес домой. После этого он решил подорвать здание администрации Таврийска. При этом для увеличения поражающей способности взрывного устройства он прикрепил к гранате винтовочные патроны. Устроить взрыв он не успел, так как его задержали 24 февраля 2024 года сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу. По информации суда, уголовное дело в отношении Юрия Прасолова было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном ношении боеприпасов и взрывных устройств. "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, херсонская область , ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)