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Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 20.02.2025
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Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену
Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 20.02.2025
Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену
Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам жителя Читы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:14:00+03:00
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ЧИТА, 20 фев – РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам жителя Читы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за государственную измену в интересах Украины. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы два года, с запретом на осуществление деятельности, связанной с администрированием в информационно–телекоммуникационной сети интернет сроком на два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что с октября 2022 года мужчина являлся администратором подконтрольной службе безопасности Украины группы в мессенджере Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду. Кроме того, он вёл сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников и передавал сведения иностранцам. "Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США", - добавляется в сообщении.
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происшествия, чита, украина, забайкальский краевой суд
Происшествия, Чита, Украина, Забайкальский краевой суд
Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену

Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену в интересах Украины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЧИТА, 20 фев – РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам жителя Читы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за государственную измену в интересах Украины. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы два года, с запретом на осуществление деятельности, связанной с администрированием в информационно–телекоммуникационной сети интернет сроком на два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с октября 2022 года мужчина являлся администратором подконтрольной службе безопасности Украины группы в мессенджере Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду. Кроме того, он вёл сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников и передавал сведения иностранцам.
"Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США", - добавляется в сообщении.
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