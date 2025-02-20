https://ria.ru/20250220/prigovor-2000467470.html

Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену

Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 20.02.2025

Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам жителя Читы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:14:00+03:00

2025-02-20T09:14:00+03:00

2025-02-20T09:14:00+03:00

происшествия

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забайкальский краевой суд

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ЧИТА, 20 фев – РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам жителя Читы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за государственную измену в интересах Украины. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы два года, с запретом на осуществление деятельности, связанной с администрированием в информационно–телекоммуникационной сети интернет сроком на два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что с октября 2022 года мужчина являлся администратором подконтрольной службе безопасности Украины группы в мессенджере Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду. Кроме того, он вёл сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников и передавал сведения иностранцам. "Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250128/chuvashiya-1995971376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, украина, забайкальский краевой суд