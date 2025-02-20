Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену
Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену в интересах Украины
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧИТА, 20 фев – РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам жителя Читы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за государственную измену в интересах Украины. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы два года, с запретом на осуществление деятельности, связанной с администрированием в информационно–телекоммуникационной сети интернет сроком на два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с октября 2022 года мужчина являлся администратором подконтрольной службе безопасности Украины группы в мессенджере Telegram, через которую вел антироссийскую пропаганду. Кроме того, он вёл сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников и передавал сведения иностранцам.
"Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США", - добавляется в сообщении.
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