Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье получит международное признание
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил убеждение в международном признании Приднестровья в сообщении в Telegram-канале.
«
"Я убеждён в том, что у нас однозначно будет светлое будущее. Мы добьёмся своего признания. Приднестровский народ ждёт этого, но самое главное достоин этого. Поэтому, конечно же, в рамках именно наших принципиальных вопросов в этой части надо продолжать диалог и, что очень важно, прилагать все возможные усилия для сохранения мира на приднестровской земле", – написал Красносельский.
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
14 февраля, 16:13
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.