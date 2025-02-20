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Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле - РИА Новости, 20.02.2025
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18:26 20.02.2025 (обновлено: 18:51 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pridnestrove-2000626055.html
Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле
Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле - РИА Новости, 20.02.2025
Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил убеждение в международном признании Приднестровья в сообщении в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:26:00+03:00
2025-02-20T18:51:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
вадим красносельский
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил убеждение в международном признании Приднестровья в сообщении в Telegram-канале.&quot;Я убеждён в том, что у нас однозначно будет светлое будущее. Мы добьёмся своего признания. Приднестровский народ ждёт этого, но самое главное достоин этого. Поэтому, конечно же, в рамках именно наших принципиальных вопросов в этой части надо продолжать диалог и, что очень важно, прилагать все возможные усилия для сохранения мира на приднестровской земле&quot;, – написал Красносельский.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле

Глава ПМР Красносельский: Приднестровье получит международное признание

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил убеждение в международном признании Приднестровья в сообщении в Telegram-канале.
«

"Я убеждён в том, что у нас однозначно будет светлое будущее. Мы добьёмся своего признания. Приднестровский народ ждёт этого, но самое главное достоин этого. Поэтому, конечно же, в рамках именно наших принципиальных вопросов в этой части надо продолжать диалог и, что очень важно, прилагать все возможные усилия для сохранения мира на приднестровской земле", – написал Красносельский.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
14 февраля, 16:13
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нанесении ущерба региону
Вчера, 18:09
 
В миреКишиневМолдавияТираспольВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
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