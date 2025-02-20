https://ria.ru/20250220/pridnestrove-2000622490.html

Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нанесении ущерба региону

Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нанесении ущерба региону - РИА Новости, 20.02.2025

Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нанесении ущерба региону

Молдавия использовала энергетический кризис для нанесения максимального ущерба Приднестровью, заявил в четверг глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:09:00+03:00

2025-02-20T18:09:00+03:00

2025-02-20T18:09:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Молдавия использовала энергетический кризис для нанесения максимального ущерба Приднестровью, заявил в четверг глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Безусловно, гуманитарно-энергетический кризис стал апогеем совокупного многолетнего давления на Приднестровье. Хронология развития кризиса показывает, что Кишинев намеренно использовал данный фактор для нанесения республике и нашим гражданам максимально возможного ущерба", - сказал Игнатьев в ходе заседания коллегии МИД ПМР. Глава МИД ПМР также напомнил об инициативе Приднестровья направить совместное обращение с призывом продолжить транзит российского газа. По его словам, молдавская сторона не только её отвергла, но и организовала информационную кампанию по дискредитации России и Приднестровья. "Приднестровье справилось с очередным стресс-тестом, приобрело ценный опыт, заручилось поддержкой здоровых сил и не отреклось от своих стратегических целей и идентичности. Думаю, для многих стал неожиданностью уникальный уровень народного единства, стрессоустойчивости общества и жизнеспособности государственных механизмов нашей республики", - отметил Игнатьев, слова которого приводит пресс-служба МИД ПМР. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000306379.html

https://ria.ru/20250207/dodon-1998070089.html

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, виталий игнатьев, вадим красносельский, евросоюз, газпром