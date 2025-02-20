Президент Словакии поддержал повышение расходов НАТО на оборону
Глава Словакии Пеллегрини: вопрос о повышении расходов НАТО на оборону легитимен
Президент Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает легитимным вопрос о повышении расходов стран НАТО на оборону, поскольку состояние вооруженных сил в Европе не соответствует потенциальным угрозам.
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"Есть определенное представление (о возможном повышении расходов на оборону стран НАТО - ред.), определенные проценты, которые будут еще предметом обсуждения, но необходимо признать, признает это и Словакия, что мы наши вооруженные силы формировали на мирное время, мы их формировали так, как будто никакая война на нашем континенте не могла быть. К сожалению, так и выглядит состояние вооруженных сил европейских стран. Война продемонстрировала нам, что наши вооруженные силы не подготовлены к отражению возможной угрозы… Поэтому легитимно открыт вопрос о необходимости повышения финансирования вооружения армий стран НАТО", - сказал Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с главой НАТО Марком Рютте, который находится в четверг с визитом в Братиславе.
По его словам, Словакия смотрит на этот вопрос с прагматичной точки зрения и заинтересована в инвестициях в проекты двойного назначения в рамках возможного повышения расходов на оборону.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявлял, что в альянсе продолжают оценку потребностей в финансировании обороны. По словам Рютте, решение о новом уровне финансовых обязательств государств будет принято до конца года, но он будет значительно выше планки в 2% от ВВП. Он также отмечал, что блоку необходимо наращивать расходы на оборону и военное производство.
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23 декабря 2024, 09:46