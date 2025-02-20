https://ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000566489.html

Правительство выделит допсредства лишившимся имущества в Курской области

Правительство выделит допсредства лишившимся имущества в Курской области - РИА Новости, 20.02.2025

Правительство выделит допсредства лишившимся имущества в Курской области

На ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим жилье, выделят около 40 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:07:00+03:00

2025-02-20T15:07:00+03:00

2025-02-20T15:41:00+03:00

курская область

россия

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михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим жилье, выделят около 40 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 миллиардов рублей, что станет подспорьем для более чем 100 тысяч человек. Как отметил президент, это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новые жилища, начать ремонты", — сказал он.На этой неделе президент Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей людям, потерявшим жилье в Курской области. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, таких 112 620 человек, среди них есть и пенсионеры, и работающие, и дети.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье армия противника потеряла более 62 тысяч солдат, 373 танка и тысячи единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250218/putin-2000159414.html

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курская область, россия, общество, михаил мишустин, правительство рф