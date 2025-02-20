Правительство выделит допсредства лишившимся имущества в Курской области
Правительство выделит около 40 миллиардов рублей лишившимся имущества курянам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России, 20 февраля 2025 года
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России, 20 февраля 2025 года
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим жилье, выделят около 40 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 миллиардов рублей, что станет подспорьем для более чем 100 тысяч человек. Как отметил президент, это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новые жилища, начать ремонты", — сказал он.
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На этой неделе президент Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей людям, потерявшим жилье в Курской области. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, таких 112 620 человек, среди них есть и пенсионеры, и работающие, и дети.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье армия противника потеряла более 62 тысяч солдат, 373 танка и тысячи единиц другой техники.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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