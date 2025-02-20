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Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали
Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали - РИА Новости, 20.02.2025
Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали
Открытое горение в автосервисе на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировано, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:39:00+03:00
2025-02-20T18:39:00+03:00
2025-02-20T18:45:00+03:00
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировано, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточнялась. Позже пожар был локализован на 400 квадратных метрах. "Пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали
МЧС: открытое горение в автосервисе в Ленинском округе Подмосковья ликвидировали