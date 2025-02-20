https://ria.ru/20250220/pozhar-2000627829.html

Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали

Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали - РИА Новости, 20.02.2025

Открытое горение в подмосковном автосервисе ликвидировали

Открытое горение в автосервисе на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировано, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:39:00+03:00

2025-02-20T18:39:00+03:00

2025-02-20T18:45:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировано, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточнялась. Позже пожар был локализован на 400 квадратных метрах. "Пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)