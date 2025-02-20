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Экстренные службы назвали возможную причину пожара на юге Москвы
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на юге Москвы
Причиной крупного пожара в здании института на Варшавском шоссе в Москве, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании, рассказал... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:03:00+03:00
2025-02-20T12:03:00+03:00
2025-02-20T12:03:00+03:00
происшествия
москва
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Причиной крупного пожара в здании института на Варшавском шоссе в Москве, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительная причина - короткое замыкание, электрика", - сказал собеседник агентства. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду в здании Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. В тушении принимали участие три вертолета, ликвидировали пожар только утром. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000450516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Москва, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на юге Москвы
Причиной пожара в здании института на юге Москвы могло стать короткое замыкание