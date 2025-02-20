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На юге Москвы потушили пожар в здании Института вычислительной техники
На юге Москвы потушили пожар в здании Института вычислительной техники - РИА Новости, 20.02.2025
На юге Москвы потушили пожар в здании Института вычислительной техники
Пожар в здании Института вычислительной техники на юге Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:34:00+03:00
2025-02-20T08:34:00+03:00
2025-02-20T08:42:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании института вычислительной техники в москве
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в здании Института вычислительной техники на юге Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет. Позднее пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров."Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000450516.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/