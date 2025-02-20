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Пожар на юге Москвы локализовали - РИА Новости, 20.02.2025
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04:12 20.02.2025 (обновлено: 04:26 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000443713.html
Пожар на юге Москвы локализовали
Пожар на юге Москвы локализовали - РИА Новости, 20.02.2025
Пожар на юге Москвы локализовали
Пожар на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, локализован на площади 1500 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:12:00+03:00
2025-02-20T04:26:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, локализован на площади 1500 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет."Пожар на Варшавском шоссе локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, юг, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Москва, Юг, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Пожар на юге Москвы локализовали

Пожар в здании института на юге Москвы локализовали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНа Варшавском шоссе горит административное здание
На Варшавском шоссе горит административное здание - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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На Варшавском шоссе горит административное здание
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, локализован на площади 1500 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет.
"Пожар на Варшавском шоссе локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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МоскваЮгРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПожар в здании Института вычислительной техники в Москве
 
 
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