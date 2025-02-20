https://ria.ru/20250220/pozhar-2000443713.html

Пожар на юге Москвы локализовали

Пожар на юге Москвы локализовали - РИА Новости, 20.02.2025

Пожар на юге Москвы локализовали

Пожар на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, локализован на площади 1500 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:12:00+03:00

2025-02-20T04:12:00+03:00

2025-02-20T04:26:00+03:00

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, локализован на площади 1500 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет."Пожар на Варшавском шоссе локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, юг, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожар в здании института вычислительной техники в москве