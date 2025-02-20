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Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом
Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом - РИА Новости, 20.02.2025
Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом
Территорию, где расположено здание Института вычислительной техники на юге Москвы, заволокло дымом, пожар продолжают тушить, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:14:00+03:00
2025-02-20T02:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Территорию, где расположено здание Института вычислительной техники на юге Москвы, заволокло дымом, пожар продолжают тушить, передает корреспондент РИА Новости. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. На втором этаже горящего здания располагался швейный и кондитерский цеха, об этом РИА Новости рассказала девушка, утверждающая, что является сотрудником одного из них. За три часа вертолеты не менее десяти раз сбросили воду на горящие здания, тушение ведется и с пожарных лестниц, передает корреспондент РИА Новости. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом
Территорию Института вычислительной техники на юге Москвы заволокло дымом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Территорию, где расположено здание Института вычислительной техники на юге Москвы, заволокло дымом, пожар продолжают тушить, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. На втором этаже горящего здания располагался швейный и кондитерский цеха, об этом РИА Новости рассказала девушка, утверждающая, что является сотрудником одного из них.
За три часа вертолеты не менее десяти раз сбросили воду на горящие здания, тушение ведется и с пожарных лестниц, передает корреспондент РИА Новости.
На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.