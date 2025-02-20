https://ria.ru/20250220/pozhar-2000436077.html

Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом

Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом - РИА Новости, 20.02.2025

Территорию горящего Института на юге Москвы заволокло дымом

Территорию, где расположено здание Института вычислительной техники на юге Москвы, заволокло дымом, пожар продолжают тушить, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:14:00+03:00

2025-02-20T02:14:00+03:00

2025-02-20T02:14:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Территорию, где расположено здание Института вычислительной техники на юге Москвы, заволокло дымом, пожар продолжают тушить, передает корреспондент РИА Новости. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. На втором этаже горящего здания располагался швейный и кондитерский цеха, об этом РИА Новости рассказала девушка, утверждающая, что является сотрудником одного из них. За три часа вертолеты не менее десяти раз сбросили воду на горящие здания, тушение ведется и с пожарных лестниц, передает корреспондент РИА Новости. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва