https://ria.ru/20250220/pozhar-2000435913.html

Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы

Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025

Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы

Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы, где снимали помещения под бизнес, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:11:00+03:00

2025-02-20T02:11:00+03:00

2025-02-20T04:14:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы, где снимали помещения под бизнес, передает корреспондент РИА Новости. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. Некоторых из пришедших пытались забрать личные автомобили, другие же пришли посмотреть на масштаб пожара. "Нашу часть, где у нас оборудование, судя по всему, пожар не затронул", - сказал один из пришедших. Другие же обсуждали планы на будущее, поиск новых помещений. О причинах, которые могли бы привести к пожару, они не знают.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000433550.html

https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве