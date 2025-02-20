https://ria.ru/20250220/pozhar-2000435913.html
Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы
Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025
Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы
Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы, где снимали помещения под бизнес, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:11:00+03:00
2025-02-20T02:11:00+03:00
2025-02-20T04:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы, где снимали помещения под бизнес, передает корреспондент РИА Новости. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. Некоторых из пришедших пытались забрать личные автомобили, другие же пришли посмотреть на масштаб пожара. "Нашу часть, где у нас оборудование, судя по всему, пожар не затронул", - сказал один из пришедших. Другие же обсуждали планы на будущее, поиск новых помещений. О причинах, которые могли бы привести к пожару, они не знают.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000433550.html
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы
Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на Варшавском шоссе в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Не менее десяти арендаторов пришли к месту пожара на юге Москвы, где снимали помещения под бизнес, передает корреспондент РИА Новости.
В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
Некоторых из пришедших пытались забрать личные автомобили, другие же пришли посмотреть на масштаб пожара.
"Нашу часть, где у нас оборудование, судя по всему, пожар не затронул", - сказал один из пришедших.
Другие же обсуждали планы на будущее, поиск новых помещений. О причинах, которые могли бы привести к пожару, они не знают.