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На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха - РИА Новости, 20.02.2025
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01:17 20.02.2025 (обновлено: 02:03 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000431827.html
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха - РИА Новости, 20.02.2025
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха
На втором этаже горящего на юге Москвы здания располагались швейный и кондитерский цеха, рассказала РИА Новости девушка, утверждающая, что является сотрудником... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:17:00+03:00
2025-02-20T02:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На втором этаже горящего на юге Москвы здания располагались швейный и кондитерский цеха, рассказала РИА Новости девушка, утверждающая, что является сотрудником одного из них."Я здесь работаю в швейном цеху, он находится на втором этаже, как раз, где горит", - сказала она. Девушка добавила, что там также располагается кондитерский цех, при этом она не знает, что могло стать причиной пожара. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха

На втором этаже горящего в Москве здания могли быть швейный и кондитерский цехи

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На втором этаже горящего на юге Москвы здания располагались швейный и кондитерский цеха, рассказала РИА Новости девушка, утверждающая, что является сотрудником одного из них.
"Я здесь работаю в швейном цеху, он находится на втором этаже, как раз, где горит", - сказала она. Девушка добавила, что там также располагается кондитерский цех, при этом она не знает, что могло стать причиной пожара.
В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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