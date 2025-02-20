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На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха - РИА Новости, 20.02.2025
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха
На втором этаже горящего на юге Москвы здания располагались швейный и кондитерский цеха, рассказала РИА Новости девушка, утверждающая, что является сотрудником... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:17:00+03:00
2025-02-20T01:17:00+03:00
2025-02-20T02:03:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На втором этаже горящего на юге Москвы здания располагались швейный и кондитерский цеха, рассказала РИА Новости девушка, утверждающая, что является сотрудником одного из них."Я здесь работаю в швейном цеху, он находится на втором этаже, как раз, где горит", - сказала она. Девушка добавила, что там также располагается кондитерский цех, при этом она не знает, что могло стать причиной пожара. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На втором этаже горящего в Москве здания могли располагаться два цеха
На втором этаже горящего в Москве здания могли быть швейный и кондитерский цехи