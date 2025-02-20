https://ria.ru/20250220/pozhar-2000428649.html

Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве

Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве - РИА Новости, 20.02.2025

Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве

Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:44:00+03:00

2025-02-20T00:44:00+03:00

2025-02-20T04:14:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В тушении пожара также используют и автолестницу. По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html

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Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники. 2025-02-20T00:44 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве