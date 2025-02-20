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Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве - РИА Новости, 20.02.2025
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве
Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:44:00+03:00
2025-02-20T00:44:00+03:00
2025-02-20T04:14:00+03:00
происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В тушении пожара также используют и автолестницу. По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html
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Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники
Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
2025-02-20T00:44
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве
Вертолет трижды сбрасывал воду на здание горящего института в Москве