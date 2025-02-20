Рейтинг@Mail.ru
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 20.02.2025 (обновлено: 04:14 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000428649.html
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве - РИА Новости, 20.02.2025
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве
Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:44:00+03:00
2025-02-20T04:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании института вычислительной техники в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000427374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82b1b867af03c198b34dfd54ab7cc52c.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В тушении пожара также используют и автолестницу. По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html
https://ria.ru/20250215/pozhar-1999510030.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники
Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
2025-02-20T00:44
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000427374_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8cb8e10d4b4da5f63ad6cd3c6af8e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Вертолет трижды сбрасывал воду на горящее административное здание в Москве

Вертолет трижды сбрасывал воду на здание горящего института в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости.
В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
15 февраля, 11:12
В тушении пожара также используют и автолестницу.
По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В аэропорту Домодедово потушили пожар
15 февраля, 00:42
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала