https://ria.ru/20250220/povjazka-2000497118.html

На Форуме будущих технологий представили инновационную повязку для ран

На Форуме будущих технологий представили инновационную повязку для ран - РИА Новости, 20.02.2025

На Форуме будущих технологий представили инновационную повязку для ран

Инновационную повязку из активированной углеродной ткани для быстрого заживления ран, а также лечения кожных заболеваний представили на Форуме будущих... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:12:00+03:00

2025-02-20T11:12:00+03:00

2025-02-20T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Инновационную повязку из активированной углеродной ткани для быстрого заживления ран, а также лечения кожных заболеваний представили на Форуме будущих технологий, передает корреспондент РИА Новости. Уникальная ткань "ЛЛЕДР" от компании "Карбонфарм" благодаря пористости эффективно впитывает жидкости, например кровь, а ворсистость материала позволяет очищать раны. Таким образом, повязка ускоряет заживление тканей в 2-3 раза по сравнению с традиционными методами. Это не единственная разработка, которой уверенно могут похвастаться отечественные ученые. На форуме представлены и препараты для восстановления и замещения костной ткани. Так, "ОктаФор" от института металлургии и материалов им. А.А. Байкова восстанавливает костные ткани человека при оперативном лечении заболеваний и повреждений. Препарат можно использовать не только в стоматологии, но и в реконструктивно-восстановительной хирургии и ортопедии. Также институт представил медицинский препарат "ТриКаФор". Он также используется для лечения костной ткани человека. Препарат заполняет дефекты в кости, в том числе может использоваться и при онкологических заболеваниях. На форуме представлены и инновационные удобрения, кормовые добавки для животных, которые можно будет активно применять в сельском хозяйстве России. Компания "Энхим" представила огнеупорное турбинное масло. Такое масло способно выдержать более высокие температуры, чем классическое. Также привлекает внимание посетителей форума российский биореактор для культивирования живых микроорганизмов. Система автоматически поддерживает кислотность, температуру и уровень кислорода для растений. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20241106/serdtse-1982268323.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978155815.html

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