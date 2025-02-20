Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы поставок российского алюминия для iPhone 17 - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/postavki-2000512556.html
Эксперт оценил перспективы поставок российского алюминия для iPhone 17
Эксперт оценил перспективы поставок российского алюминия для iPhone 17 - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт оценил перспективы поставок российского алюминия для iPhone 17
Перспектива налаживания отношений с США делает поставки российского низкоуглеродного алюминия на китайские заводы для сборки смартфонов iPhone вполне реальной,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:20:00+03:00
2025-02-20T12:20:00+03:00
экономика
технологии
сша
китай
великобритания
apple
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973607440_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_daf907b28f2608aeef309eec90dee86e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Перспектива налаживания отношений с США делает поставки российского низкоуглеродного алюминия на китайские заводы для сборки смартфонов iPhone вполне реальной, такое мнение РИА Новости высказал главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее СМИ передали со ссылкой на аналитика цепочки поставок компании Apple Джеффа Пу, что компания может отказаться от использования титана в iPhone 17 Pro "в пользу экологичного алюминия". "Если с США отношения налаживаются... то поставки российского металла на китайские заводы по сборке iPhone вполне реальны, тем более что российский металл низкоуглеродный, и компания сможет использовать это в своей маркетинговой стратегии", - прокомментировал Худалов. При этом ограничения на российский металл в самих США может и не отменяться, но алюминий пойдёт в Китай, а уже оттуда в Штаты будут ввозить смартфоны, уточнил он. Ранее, в апреле прошлого года, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля 2024 года, также допускаются отдельные случаи ввоза партии.
https://ria.ru/20240909/tseny-1971710667.html
сша
китай
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973607440_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_f3f327b19dd85eb21105e1e14734ce14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сша, китай, великобритания, apple, в мире
Экономика, Технологии, США, Китай, Великобритания, Apple, В мире
Эксперт оценил перспективы поставок российского алюминия для iPhone 17

Худалов: экологичный алюминий из России может заменить титан в iPhone 17 Pro

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 Pro Max в Москве
Презентация iPhone 16 Pro Max в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Презентация iPhone 16 Pro Max в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Перспектива налаживания отношений с США делает поставки российского низкоуглеродного алюминия на китайские заводы для сборки смартфонов iPhone вполне реальной, такое мнение РИА Новости высказал главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.
Ранее СМИ передали со ссылкой на аналитика цепочки поставок компании Apple Джеффа Пу, что компания может отказаться от использования титана в iPhone 17 Pro "в пользу экологичного алюминия".
"Если с США отношения налаживаются... то поставки российского металла на китайские заводы по сборке iPhone вполне реальны, тем более что российский металл низкоуглеродный, и компания сможет использовать это в своей маркетинговой стратегии", - прокомментировал Худалов.
При этом ограничения на российский металл в самих США может и не отменяться, но алюминий пойдёт в Китай, а уже оттуда в Штаты будут ввозить смартфоны, уточнил он.
Ранее, в апреле прошлого года, США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля 2024 года, также допускаются отдельные случаи ввоза партии.
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16
9 сентября 2024, 22:35
 
ЭкономикаТехнологииСШАКитайВеликобританияAppleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала