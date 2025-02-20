https://ria.ru/20250220/posol-2000667158.html

Посол России в Армении попал в ДТП

Посол России в Армении попал в ДТП - РИА Новости, 20.02.2025

Посол России в Армении попал в ДТП

Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:18:00+03:00

2025-02-20T23:18:00+03:00

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армения

в мире

дтп

происшествия

посольство рф в армении

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 20 фев — РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии."Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы", — говорится в релизе.Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их здоровью ничего не угрожает, добавили в посольстве.

https://ria.ru/20250219/vardanyan-2000387548.html

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