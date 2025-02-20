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Посол России в Армении попал в ДТП - РИА Новости, 20.02.2025
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23:18 20.02.2025 (обновлено: 23:41 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/posol-2000667158.html
Посол России в Армении попал в ДТП
Посол России в Армении попал в ДТП - РИА Новости, 20.02.2025
Посол России в Армении попал в ДТП
Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:18:00+03:00
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россия
армения
в мире
дтп
происшествия
посольство рф в армении
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 20 фев — РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии."Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы", — говорится в релизе.Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их здоровью ничего не угрожает, добавили в посольстве.
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россия, армения, в мире, дтп, происшествия, посольство рф в армении, сергей копыркин
Россия, Армения, В мире, ДТП, Происшествия, Посольство РФ в Армении, Сергей Копыркин
Посол России в Армении попал в ДТП

Посол России в Армении Копыркин и его водитель получили легкие травмы в ДТП

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 фев — РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии.
"Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы", — говорится в релизе.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их здоровью ничего не угрожает, добавили в посольстве.
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РоссияАрменияВ миреДТППроисшествияПосольство РФ в АрменииСергей Копыркин
 
 
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