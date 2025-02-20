https://ria.ru/20250220/posol-2000667158.html
Посол России в Армении попал в ДТП
Посол России в Армении попал в ДТП - РИА Новости, 20.02.2025
Посол России в Армении попал в ДТП
Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:18:00+03:00
2025-02-20T23:18:00+03:00
2025-02-20T23:41:00+03:00
россия
армения
в мире
дтп
происшествия
посольство рф в армении
сергей копыркин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1b26e05f829c7e511926b57043206.jpg
ЕРЕВАН, 20 фев — РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП и получил легкие травмы, сообщила пресс-служба дипмиссии."Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы", — говорится в релизе.Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их здоровью ничего не угрожает, добавили в посольстве.
https://ria.ru/20250219/vardanyan-2000387548.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1893f410e97f7df205f49336a66f02b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, в мире, дтп, происшествия, посольство рф в армении, сергей копыркин
Россия, Армения, В мире, ДТП, Происшествия, Посольство РФ в Армении, Сергей Копыркин
Посол России в Армении попал в ДТП
Посол России в Армении Копыркин и его водитель получили легкие травмы в ДТП