https://ria.ru/20250220/poshliny-2000602713.html

WSJ узнала, как новые пошлины Трампа повлияют на энергосистему США

WSJ узнала, как новые пошлины Трампа повлияют на энергосистему США - РИА Новости, 20.02.2025

WSJ узнала, как новые пошлины Трампа повлияют на энергосистему США

Новые пошлины на металлы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут значительно увеличить стоимость ключевых компонентов американской энергосистемы,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:01:00+03:00

2025-02-20T17:01:00+03:00

2025-02-20T17:01:00+03:00

экономика

сша

нью-джерси

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новые пошлины на металлы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут значительно увеличить стоимость ключевых компонентов американской энергосистемы, что приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей, пишет газета Wall Street Journal. Ранее в этом месяце Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "В конечном счете, пошлины усилят финансовое давление на и без того перегруженную энергосистему", - прогнозирует газета. Wall Street Journal отмечает, что энергосистема США уже сталкивается с дефицитом трансформаторов, необходимых для передачи электроэнергии. По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), более 55% распределительных трансформаторов в стране работают свыше 33 лет, срок их службы приближается к концу. Чтобы удовлетворить спрос, их мощность к 2050 году должна увеличиться в 1,6-2,6 раза по сравнению с 2021 годом. Издание также сообщает со ссылкой на данные Wood Mackenzie, что производство трансформаторов в США покрывает только 20% спроса, а их стоимость с 2020 года уже выросла на 70-100%. Отмечается, что новые пошлины могут увеличить цены еще на 8–9%. В результате дополнительные затраты лягут на энергокомпании, что неизбежно приведет к росту тарифов. Так, власти Нью-Джерси уже предупредили, что с июня 2025 года средний счет за электроэнергию может вырасти на 17–20%, частично из-за увеличения спроса со стороны дата-центров.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

https://ria.ru/20250220/bennon-2000307580.html

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нью-джерси

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, нью-джерси, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады