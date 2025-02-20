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Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины - РИА Новости, 20.02.2025
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02:34 20.02.2025 (обновлено: 02:57 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/poshliny-2000437228.html
Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины
Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины
Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, сообщил, что в ближайший месяц объявит о РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:34:00+03:00
2025-02-20T02:57:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
майами
америка
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, сообщил, что в ближайший месяц объявит о новых тарифах на автомобили и другие товары."Я объявлю о пошлинах на машины, полупроводники и чипы, многие другие вещи в течение месяца или быстрее", - сказал Трамп.Трамп заявил, что рассчитывает таким образом простимулировать создание производств в США."Если они не делают продукт в Америке, придется заплатить", - сказал президент США.
https://ria.ru/20250216/volkswagen-1999726842.html
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сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, майами, америка
США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Майами, Америка
Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины

Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины на авто и другие товары

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, сообщил, что в ближайший месяц объявит о новых тарифах на автомобили и другие товары.
"Я объявлю о пошлинах на машины, полупроводники и чипы, многие другие вещи в течение месяца или быстрее", - сказал Трамп.
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Трамп заявил, что рассчитывает таким образом простимулировать создание производств в США.
"Если они не делают продукт в Америке, придется заплатить", - сказал президент США.
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