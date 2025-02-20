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Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины

Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп пообещал ввести в ближайший месяц новые пошлины

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, сообщил, что в ближайший месяц объявит о РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:34:00+03:00

2025-02-20T02:34:00+03:00

2025-02-20T02:57:00+03:00

сша

в мире

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майами

америка

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, сообщил, что в ближайший месяц объявит о новых тарифах на автомобили и другие товары."Я объявлю о пошлинах на машины, полупроводники и чипы, многие другие вещи в течение месяца или быстрее", - сказал Трамп.Трамп заявил, что рассчитывает таким образом простимулировать создание производств в США."Если они не делают продукт в Америке, придется заплатить", - сказал президент США.

https://ria.ru/20250216/volkswagen-1999726842.html

https://ria.ru/20250215/es-1999605091.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, майами, америка