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Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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Религия
 
00:07 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/pontifik-2000423347.html
Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ
Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ
Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, находящегося в больнице, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:07:00+03:00
2025-02-20T00:07:00+03:00
религия
в мире
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, находящегося в больнице, сообщает швейцарская газета Blick. Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают "небольшое улучшение". "Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение с пятницы. В то же время Швейцарская гвардия также готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей (понтифика - ред.) введен комендантский час. Также репетируются похороны", - говорится в публикации. В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.
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в мире, рим, франциск (хорхе марио бергольо), религия
Религия, В мире, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ

Швейцарская гвардия репетирует похоронную церемонию на случай смерти понтифика

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, находящегося в больнице, сообщает швейцарская газета Blick.
Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают "небольшое улучшение".
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"Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение с пятницы. В то же время Швейцарская гвардия также готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей (понтифика - ред.) введен комендантский час. Также репетируются похороны", - говорится в публикации.
В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.
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