Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ
Швейцарская гвардия репетирует похоронную церемонию на случай смерти понтифика
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, находящегося в больнице, сообщает швейцарская газета Blick.
Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают "небольшое улучшение".
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"Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение с пятницы. В то же время Швейцарская гвардия также готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей (понтифика - ред.) введен комендантский час. Также репетируются похороны", - говорится в публикации.
В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.
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