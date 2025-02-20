https://ria.ru/20250220/pontifik-2000423347.html

Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ

Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского, пишут СМИ

Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, находящегося в больнице, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:07:00+03:00

2025-02-20T00:07:00+03:00

2025-02-20T00:07:00+03:00

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франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика, находящегося в больнице, сообщает швейцарская газета Blick. Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают "небольшое улучшение". "Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение с пятницы. В то же время Швейцарская гвардия также готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей (понтифика - ред.) введен комендантский час. Также репетируются похороны", - говорится в публикации. В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.

https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рим, франциск (хорхе марио бергольо), религия