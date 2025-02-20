https://ria.ru/20250220/ponomarev-2000478685.html

Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву*

Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву* - РИА Новости, 20.02.2025

Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву*

Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по делу об оправдании терроризма и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:10:00+03:00

2025-02-20T10:10:00+03:00

2025-02-20T10:12:00+03:00

госдума рф

вооруженные силы рф

происшествия

илья пономарев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000209960.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, вооруженные силы рф, происшествия, илья пономарев