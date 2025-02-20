Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву*
Суд утвердил заочный 10-летний срок Илье Пономареву за оправдание терроризма
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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