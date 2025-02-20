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Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву* - РИА Новости, 20.02.2025
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10:10 20.02.2025 (обновлено: 10:12 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ponomarev-2000478685.html
Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву*
Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву* - РИА Новости, 20.02.2025
Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву*
Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по делу об оправдании терроризма и... РИА Новости, 20.02.2025
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2025-02-20T10:12:00+03:00
госдума рф
вооруженные силы рф
происшествия
илья пономарев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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госдума рф, вооруженные силы рф, происшествия, илья пономарев
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Илья Пономарев
Суд утвердил заочный срок экс-депутату Госдумы Пономареву*

Суд утвердил заочный 10-летний срок Илье Пономареву за оправдание терроризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Обыски у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
19 февраля, 08:47
 
Госдума РФВооруженные силы РФПроисшествияИлья Пономарев
 
 
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