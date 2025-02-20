В Польше заявили, что не будут направлять войска на Украину
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не отправит войска на Украину
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. В правительстве Польши нет сомнений в том, что не следует направлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в парламенте республики.
"Польша не отправит польских солдат на Украину. Польша не отправит польских войск на Украину. Я хочу ясно и выразительно это сказать. Не надо призывать к этому польское правительство, ибо это есть позиция польского правительства, это позиция, представленная премьером Дональдом Туском, это моя позиция как министра национальной обороны, это позиция министерства иностранных дел, которая презентуется также за границей", - сказал Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что позиция правительства соответствует настроениям в польском обществе. "В вопросе направления войск на Украину, в данном случае в вопросе отсутствия согласия на направления войск поляки едины", - сказал министр.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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