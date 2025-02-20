Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что не будут направлять войска на Украину - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/polsha-2000532326.html
В Польше заявили, что не будут направлять войска на Украину
В Польше заявили, что не будут направлять войска на Украину - РИА Новости, 20.02.2025
В Польше заявили, что не будут направлять войска на Украину
В правительстве Польши нет сомнений в том, что не следует направлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:18:00+03:00
2025-02-20T13:18:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
владислав косиняк-камыш
дональд туск
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_136c954a639bc747c62f18c050a46a2f.jpg
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. В правительстве Польши нет сомнений в том, что не следует направлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в парламенте республики. "Польша не отправит польских солдат на Украину. Польша не отправит польских войск на Украину. Я хочу ясно и выразительно это сказать. Не надо призывать к этому польское правительство, ибо это есть позиция польского правительства, это позиция, представленная премьером Дональдом Туском, это моя позиция как министра национальной обороны, это позиция министерства иностранных дел, которая презентуется также за границей", - сказал Косиняк-Камыш. При этом он отметил, что позиция правительства соответствует настроениям в польском обществе. "В вопросе направления войск на Украину, в данном случае в вопросе отсутствия согласия на направления войск поляки едины", - сказал министр. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250220/polsha-2000532093.html
https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e92b3753c478cd26b6996bf7943239eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , дональд туск, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Туск, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Польше заявили, что не будут направлять войска на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не отправит войска на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. В правительстве Польши нет сомнений в том, что не следует направлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в парламенте республики.
"Польша не отправит польских солдат на Украину. Польша не отправит польских войск на Украину. Я хочу ясно и выразительно это сказать. Не надо призывать к этому польское правительство, ибо это есть позиция польского правительства, это позиция, представленная премьером Дональдом Туском, это моя позиция как министра национальной обороны, это позиция министерства иностранных дел, которая презентуется также за границей", - сказал Косиняк-Камыш.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине
Вчера, 13:17
При этом он отметил, что позиция правительства соответствует настроениям в польском обществе. "В вопросе направления войск на Украину, в данном случае в вопросе отсутствия согласия на направления войск поляки едины", - сказал министр.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Польше объяснили, почему не готовы отправлять войска на Украину
13 декабря 2024, 18:32
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышДональд ТускКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала