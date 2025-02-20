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Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине

Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине

Присутствие на Украине иностранного военного контингента не гарантирует мира, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:17:00+03:00

2025-02-20T13:17:00+03:00

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Присутствие на Украине иностранного военного контингента не гарантирует мира, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Само присутствие военных не представляет гарантию мира", - сказал Косиняк-Камыш. Он привел в пример военную миссию ООН в Ливане. "Миссия ООН в Ливане. Мы в ней также принимаем участие… Эта миссия не обеспечила мир даже на линии, на которой она размещена", - сказал польский министр. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986367056.html

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