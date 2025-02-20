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Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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13:17 20.02.2025 (обновлено: 13:57 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/polsha-2000532093.html
Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине
Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине
Присутствие на Украине иностранного военного контингента не гарантирует мира, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:17:00+03:00
2025-02-20T13:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Присутствие на Украине иностранного военного контингента не гарантирует мира, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Само присутствие военных не представляет гарантию мира", - сказал Косиняк-Камыш. Он привел в пример военную миссию ООН в Ливане. "Миссия ООН в Ливане. Мы в ней также принимаем участие… Эта миссия не обеспечила мир даже на линии, на которой она размещена", - сказал польский министр. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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в мире, украина, ливан, россия, владислав косиняк-камыш , кир стармер, дмитрий песков, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Ливан, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Кир Стармер, Дмитрий Песков, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Министр обороны Польши: иностранные войска не гарантируют мир на Украине

Косиняк-Камыш: присутствие иностранных военных на Украине не гарантирует мира

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Присутствие на Украине иностранного военного контингента не гарантирует мира, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Само присутствие военных не представляет гарантию мира", - сказал Косиняк-Камыш.
Он привел в пример военную миссию ООН в Ливане. "Миссия ООН в Ливане. Мы в ней также принимаем участие… Эта миссия не обеспечила мир даже на линии, на которой она размещена", - сказал польский министр.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины
29 ноября 2024, 09:27
 
В миреУкраинаЛиванРоссияВладислав Косиняк-КамышКир СтармерДмитрий ПесковООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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