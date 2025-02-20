https://ria.ru/20250220/polovina-2000567387.html

Опрос показал отношение британцев к отправке войск на Украину

Опрос показал отношение британцев к отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.02.2025

Опрос показал отношение британцев к отправке войск на Украину

Больше половины жителей Великобритании выступают против отправки британских войск на Украину, следует из результатов исследования, проведенного компанией... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:23:00+03:00

2025-02-20T15:23:00+03:00

2025-02-20T15:23:00+03:00

украина

россия

великобритания

кир стармер

дмитрий песков

сергей лавров

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Больше половины жителей Великобритании выступают против отправки британских войск на Украину, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. Респондентам представили список возможных мер, которые Британия могла бы принять "в ответ на ситуацию между Россией и Украиной". В общей сложности 51% опрошенных не поддержал идею направить британских военных на Украину, из них 29% выступили "решительно против". В пользу такого способа поддержки Киева высказались 28% респондентов. При этом 52% британцев благосклонно отнеслись к возможной отправке дополнительного контингента в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО в регионе. Также 75% опрошенных выступили за сохранение санкций против России, а 69% - за введение новых. Кроме того, 58% поддержали передачу Украине дополнительного вооружения и припасов, в то время как 48% высказались за проведение кибератак против военных возможностей РФ. Вместе с тем 41% британцев негативно относится к идее координировать авиаудары против российских целей на Украине. За такую меру выступили 33% респондентов. Исследование проводилось 18-19 февраля среди 2048 взрослых британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html

https://ria.ru/20250218/sun-2000123215.html

https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html

украина

россия

великобритания

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украина, россия, великобритания, кир стармер, дмитрий песков, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире