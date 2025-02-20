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Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу - РИА Новости, 20.02.2025
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18:09 20.02.2025 (обновлено: 18:22 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу - РИА Новости, 20.02.2025
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес американского лидера Дональда Трампа говорят о том, что между Европой и США все зашло слишком далеко,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:09:00+03:00
2025-02-20T18:22:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
алексей пушков
анналена бербок
мид германии
европа
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес американского лидера Дональда Трампа говорят о том, что между Европой и США все зашло слишком далеко, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Когда Бербок дает хамские советы Трампу "смотреть на реальность, а не просто писать твиты", это означает, что между США и Европой все уже зашло очень далеко. Никогда младшие союзники США не позволяли себе таких личных выпадов против американского президента", — написал он.Накануне президент США назвал Владимира Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Ранее в четверг дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь "строчит твиты" и назвала высказывания американского лидера абсурдными.В воскресенье, 16 февраля, Пушков также раскритиковал вид Бербок при общении с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого она выглядела явно недовольной и призвала усилить давление на Россию даже несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры и закончить конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, алексей пушков, анналена бербок, мид германии, европа, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Анналена Бербок, МИД Германии, Европа, Россия
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу

Сенатор Пушков раскритиковал хамские советы Бербок в адрес Трампа

© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес американского лидера Дональда Трампа говорят о том, что между Европой и США все зашло слишком далеко, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Когда Бербок дает хамские советы Трампу "смотреть на реальность, а не просто писать твиты", это означает, что между США и Европой все уже зашло очень далеко. Никогда младшие союзники США не позволяли себе таких личных выпадов против американского президента", — написал он.
Страница Дональда Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ
Вчера, 14:46
Накануне президент США назвал Владимира Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Ранее в четверг дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь "строчит твиты" и назвала высказывания американского лидера абсурдными.
В воскресенье, 16 февраля, Пушков также раскритиковал вид Бербок при общении с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого она выглядела явно недовольной и призвала усилить давление на Россию даже несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры и закончить конфликт на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского
Вчера, 16:47
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампАлексей ПушковАнналена БербокМИД ГерманииЕвропаРоссия
 
 
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