https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу - РИА Новости, 20.02.2025
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес американского лидера Дональда Трампа говорят о том, что между Европой и США все зашло слишком далеко,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:09:00+03:00
2025-02-20T18:09:00+03:00
2025-02-20T18:22:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
алексей пушков
анналена бербок
мид германии
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987663064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc81be40ff82812e18530468b0fe156c.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес американского лидера Дональда Трампа говорят о том, что между Европой и США все зашло слишком далеко, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Когда Бербок дает хамские советы Трампу "смотреть на реальность, а не просто писать твиты", это означает, что между США и Европой все уже зашло очень далеко. Никогда младшие союзники США не позволяли себе таких личных выпадов против американского президента", — написал он.Накануне президент США назвал Владимира Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Ранее в четверг дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь "строчит твиты" и назвала высказывания американского лидера абсурдными.В воскресенье, 16 февраля, Пушков также раскритиковал вид Бербок при общении с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого она выглядела явно недовольной и призвала усилить давление на Россию даже несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры и закончить конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html
https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987663064_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6d12d7ff51c0edb58d480d757886122c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, алексей пушков, анналена бербок, мид германии, европа, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Анналена Бербок, МИД Германии, Европа, Россия
Пушкова поразило обращение главы МИД Германии к Трампу
Сенатор Пушков раскритиковал хамские советы Бербок в адрес Трампа