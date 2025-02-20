https://ria.ru/20250220/poland-2000569253.html

На Польшу упал второй неопознанный объект

На Польшу упал второй неопознанный объект - РИА Новости, 20.02.2025

На Польшу упал второй неопознанный объект

На территории Польши нашли неопознанный объект, упавший с большой высоты, сообщило местное издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря окружного комиссариата... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:19:00+03:00

2025-02-20T15:19:00+03:00

2025-02-20T18:21:00+03:00

в мире

польша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На территории Польши нашли неопознанный объект, упавший с большой высоты, сообщило местное издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря окружного комиссариата полиции Магдалену Зблевскую."В полицию поступил звонок о неопознанном предмете, упавшем в один из прудов в коммуне Черск", — говорится в публикации.Отмечается, что сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента. Автор материала предположила, что объектом могла быть часть ракеты Falcon.Накануне телеканал TVN сообщил о падении "неопознанного объекта размером примерно метр на полтора". По словам популяризатора астрономии Кароля Войтицкого, который ознакомился со снимками, обломки выглядели так же, как части ракеты Falcon, упавшие в США четыре года назад.Польское космическое агентство позднее подтвердило эту версию.

https://ria.ru/20250219/polsha-2000292360.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, сша