https://ria.ru/20250220/poland-2000569253.html
На Польшу упал второй неопознанный объект
На Польшу упал второй неопознанный объект - РИА Новости, 20.02.2025
На Польшу упал второй неопознанный объект
На территории Польши нашли неопознанный объект, упавший с большой высоты, сообщило местное издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря окружного комиссариата... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:19:00+03:00
2025-02-20T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На территории Польши нашли неопознанный объект, упавший с большой высоты, сообщило местное издание Fakt со ссылкой на пресс-секретаря окружного комиссариата полиции Магдалену Зблевскую."В полицию поступил звонок о неопознанном предмете, упавшем в один из прудов в коммуне Черск", — говорится в публикации.Отмечается, что сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента. Автор материала предположила, что объектом могла быть часть ракеты Falcon.Накануне телеканал TVN сообщил о падении "неопознанного объекта размером примерно метр на полтора". По словам популяризатора астрономии Кароля Войтицкого, который ознакомился со снимками, обломки выглядели так же, как части ракеты Falcon, упавшие в США четыре года назад.Польское космическое агентство позднее подтвердило эту версию.
https://ria.ru/20250219/polsha-2000292360.html
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в мире, польша, сша
На Польшу упал второй неопознанный объект
На Польшу второй день подряд падают неопознанные объекты, похожие на части ракет